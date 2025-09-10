szeptember 10., szerda

Elméletileg tűz ütött ki az andocsi bazilikában

Harsányi Miklós
Elméletileg tűz ütött ki az andocsi bazilikában

Az Andocsi Nagyboldogasszony Bazilika egyik épületszárnyában keletkezett tűz a keddi vármegyei ellenőrző gyakorlat feltételezése szerint. Melynek eloltása a tabi önkormányzati, valamint a kaposvári, a siófoki és a dombóvári hivatásos tűzoltók feladata volt.

 A tűzoltók végigjárták a folyosót, átvizsgálták az épületszárny tizenegy helyiségét

– A hajdani kolostor első emeleti konyhájában csaptak fel a lángok, a keleti szárny ablakain át dőlt ki a füst – tájékoztatott szerdán a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).  – Az egységek rövid idő alatt megtalálták a tűzfészket, azonban az elsődleges feladatuk az épületben megszállt vendégek felkutatása és kimentése volt. A tűzoltók végigjárták a folyosót, átvizsgálták az épületszárny tizenegy helyiségét, ahonnan összesen négy sérültet mentettek ki légzőálarcban, volt, akit kézben hoztak le az emeletről.  

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a 28 tűzoltónak azonban sikerült megfékezni a lángokat, mielőtt azok elérték volna a tetőszerkezetet.  

 

