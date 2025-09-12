Egy somogyi erdei iskolában dolgozott, de ellopta az összes bringát

A 38 éves férfi még 2023-ban végzett közérdekű munkát a kisbajomi erdei iskola területén, melynek épületében több kerékpárt tároltak. Munkaidő után visszament a tárolóhoz, ahova betört és elvitt közülük egyet. Mivel nem bukott le, vérszemet kapott és időről időre ellopott egy-egy biciklit, melyet ismerőseinek eladott.

Az erdei iskola tíz kerékpárja tűnt el

A sértettek egy idő után észrevették, hogy tíz kerékpár eltűnt és feljelentést tettek. Az egyenruhások az adatgyűjtés során azonosították a feltételezett elkövetőt, akit elfogtak és a nagyatádi rendőrkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók lopás bűntett elkövetése miatt hallgatták ki.