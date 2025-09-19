szeptember 19., péntek

Nem tétlenkedtek

48 perce

Falunapra szálltak ki a rendőrök ezen a somogyi településen

A drogprevenció, az áldozattá válás megelőzése, valamint a kibertérben leselkedő veszély volt a téma. Falunapra szálltak ki a somogyi rendőrök.

Kovács Gábor László

A hetesi őszköszöntő falunapi rendezvényre kaptak meghívást a bűnmegelőzők. A prevenciós előadók a hetesi őszköszöntő falunap résztvevőit játékos feladatok, és kötetlen beszélgetések közepette látták el hasznos tanácsokkal a drogprevenció, az áldozattá válás megelőzése, valamint a kibertérben leselkedő veszélyek témakörében.

A hetesi falunapon mutatták be a bűnmegelőzést
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Tanácsok a szülőknek és a falunap résztvevőinek

A szakemberek az alábbi tanácsokkal szolgálnak a szülőknek, melyek segítségével a gyerekek elkerülhetik a droghasználatot:

  • Egészen kisgyermekkorban el lehet kezdeni a drogról való beszélgetést! Ajánlatos még azelőtt elbeszélgetni a gyerekkel, mielőtt egyáltalán alkalma lenne drogot használni vagy alkoholt fogyasztani. Vizsgálatok szerint ez jóval a gyerekek középiskolába kerülése előtti időszakra esik. 
  • Állítsunk fel következetes szabályokat! Ne késlekedjünk: a világos és következetes üzenet megelőzheti a droghasználatot. A szó nem minden, fontos a példa is, a gyerek számára a szülő ugyanis szerepmodellként jelenik meg. 
  • Gyorsan reagáljunk a problémára! Ha a tizenévest drogozáson kapjuk, vagy ha akár csak ennek gyanúja is felmerül, a szakemberek szerint ne várjon a szülő, kérjen segítségét! 
  • Csak semmi szégyenkezés! Nagyon fontos, hogy szégyenkezés, mellébeszélés vagy túlzott szigorúság nélkül beszéljünk a kérdésről. Az a helyes, ha a szülők a drogproblémát elsősorban egészségügyi kérdésként kezelik.

 

