Falunapra szálltak ki a rendőrök ezen a somogyi településen

A hetesi őszköszöntő falunapi rendezvényre kaptak meghívást a bűnmegelőzők. A prevenciós előadók a hetesi őszköszöntő falunap résztvevőit játékos feladatok, és kötetlen beszélgetések közepette látták el hasznos tanácsokkal a drogprevenció, az áldozattá válás megelőzése, valamint a kibertérben leselkedő veszélyek témakörében.

A hetesi falunapon mutatták be a bűnmegelőzést

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Tanácsok a szülőknek és a falunap résztvevőinek

A szakemberek az alábbi tanácsokkal szolgálnak a szülőknek, melyek segítségével a gyerekek elkerülhetik a droghasználatot: