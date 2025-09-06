Közlekedési baleset
3 órája
Baleset és torlódás az M7-esen: felborult egy kisteherautó
Közlekedési baleset történt szombaton, a déli órákban az M7-es autópályán, Balatonfenyves térségében.
Baleset történt az M7-es autópályán Balatonfenyves előtt nagyjából egy kilométerrel, a Nagykanizsa felé vezető oldalon. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, így torlódásra kell számítani.
Szalagkorlátnak ütközött és az oldalára borult egy kisteherautó az M7-es sztráda 158-159-es kilométere között, Balatonfenyves térségében. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak. A műanyag darabárut szállító jármű a külső és a leállósávot is elfoglalja.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre