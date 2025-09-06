szeptember 6., szombat

Közlekedési baleset

3 órája

Baleset és torlódás az M7-esen: felborult egy kisteherautó

Címkék#m7#szalagkorlát#kisteherautó

Közlekedési baleset történt szombaton, a déli órákban az M7-es autópályán, Balatonfenyves térségében.

Klein Péter Nándor

Baleset történt az M7-es autópályán Balatonfenyves előtt nagyjából egy kilométerrel, a Nagykanizsa felé vezető oldalon. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, így torlódásra kell számítani. 

Baleset történt az M7-es autópálya somogyi szakaszán
Fotó: olvasói fotó

Szalagkorlátnak ütközött és az oldalára borult egy kisteherautó az M7-es sztráda 158-159-es kilométere között, Balatonfenyves térségében. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak. A műanyag darabárut szállító jármű a külső és a leállósávot is elfoglalja.

Félpályán halad a forgalom
Fotó: olvasói fotó

 


 

 

