Baleset és torlódás az M7-esen: felborult egy kisteherautó

Baleset történt az M7-es autópályán Balatonfenyves előtt nagyjából egy kilométerrel, a Nagykanizsa felé vezető oldalon. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, így torlódásra kell számítani.

Baleset történt az M7-es autópálya somogyi szakaszán

Fotó: olvasói fotó

Szalagkorlátnak ütközött és az oldalára borult egy kisteherautó az M7-es sztráda 158-159-es kilométere között, Balatonfenyves térségében. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak. A műanyag darabárut szállító jármű a külső és a leállósávot is elfoglalja.

Félpályán halad a forgalom

Fotó: olvasói fotó



