Félpályás lezárás: sokkoló baleset bénította meg a forgalmat Csurgónál

Csurgónál, a 6808-as út 2-es kilométerénél csütörtök délelőtt oldalára borult egy személygépkocsi. A balesethez a csurgói önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A helyszínen a társhatóságok is dolgoznak, az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályán halad a forgalom.

 

