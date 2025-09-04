szeptember 4., csütörtök

Frontális karambol történt a 61-es főúton – fotók

Címkék#karambol#szerencse#személyautó#baleset

Szerda este két személyautó karambolozott a 61-es főút kaposfői, belterületi szakaszán. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik elvégezték a műszaki mentést és a járművek áramtalanítását, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg.

 
 

 

 

