Helyi kék hírek
1 órája
Frontális karambol történt a 61-es főúton – fotók
Szerda este két személyautó karambolozott a 61-es főút kaposfői, belterületi szakaszán. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik elvégezték a műszaki mentést és a járművek áramtalanítását, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre