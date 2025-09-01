Hátulról támadt a barcsi garázda, mert szóvá tették, hogy tán nem így kéne bicajjal közlekedni

A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy húszas éveiben járó férfi ellen. A férfi testvére és egy ismerősük 2025 júliusában Barcson nézeteltérésbe keveredtek egy járókelővel, aki szóvá tette nekik, hogy kerékpárjukkal a kerékpársávról a járdára áttérve veszélyesen közlekedtek.

Vádat emeltek a biciklis garázda rokona ellen

Ütött a garázda rokon

Otthon elmesélték a családnak, majd az édesapja és a vádlott kettéválva elindultak a városba megkeresni a sértettet, hogy számon kérjék. Röviddel ezután nem messze a rendőrség épületétől a családtagok megtalálták a keresett férfit, akivel hangos szóváltásba keveredtek. Ezt hallva a támadó a sértett háta mögül érkezve, csendben megközelítette, és amikor a közvetlen közelébe ért, hátulról ököllel megütötte a járókelőt.

A hangos szóváltásra egy közelben tartózkodó rendőr is felfigyelt, aki a támadókkal szemben intézkedett, majd a vádlottat a barcsi rendőrkapitányságra előállította. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt garázdaság miatt.