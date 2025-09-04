Gondosórán kért segítséget egy idős asszony, miután durván bántalmazta a saját fia

A gondosórán kért segítséget az az idős nő, amikor a vele közös háztartásban élő fia bántalmazta. Az ötvenes éveiben járó férfi együtt él a Siófokhoz közeli faluban a betegsége és csípőműtétje miatt nehezen mozgó édesanyjával, aki rendszeresen kifogásolta fia italozó életmódját és azt, hogy elveszítette munkáját. Az idős nő mindennapjait gondosóra könnyítette.

A Gondosóra életet ment

Fotó: KISS ANNAMARIE

A gondosóra segített

2025 februárjában az idős asszony ismét szidalmazta a fiát, amit a férfi kérése ellenére sem hagyott abba. A fiú egy idő után már nem tudta indulatát fékezni, és a sértettet tenyérrel fejen ütötte, valamint bal csuklóját erősen megszorította. A nyolc napon belül gyógyuló, zúzódásos sérüléseket szenvedett, egyébként a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes sértett végül a karján lévő gondosóra megnyomásával kért segítséget a hatóságoktól.

A Siófoki Járási Ügyészség minősített könnyű testi sértés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlott ellen közérdekű munka büntetést indítványozott.