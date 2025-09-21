szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

40 perce

Gyerekek veszélyben, rengeteg a baleset a zebrán

Címkék#Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság#jegy#szakember#KRESZ

Az új tanévben több ezer gyerekhez igyekeznek eljutni. A gyermekek biztonsága fontos tényező a somogyi rendőrök szemében.

Kovács Gábor László

A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a társszervekkel közösen gyermekek számára szervezett tematikus programot a Biztonság Hete jegyében, hogy felhívják a figyelmet a gyermekek biztonságának fontosságára.

A gyermekek biztonsága és a rendőrök
A gyermekek biztonsága és a rendőrök

A gyermekek biztonsága a legfontosabb

A somogyi baleset-megelőzési szakemberek tematikus játékokkal, interaktív foglalkozásokkal készültek a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak.

  • A gyermekeket a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési, baleset-megelőzési és toborzó standja mellett a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezete, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Vármegyei Igazgatóság munkatársai várták a helyszínen.
  • A rendezvénysorozatot idén már kilencedik alkalommal szervezi meg az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) a Magyar Biztosítók Szövetségével (Mabisz). A baleset-megelőzési témájú rendezvényeken már több ezer gyermek vett részt.
  • Az idei eseményen a résztvevők külön is fel szeretnék hívni a figyelmet a szabályos közlekedésre a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a KRESZ előírásaira és a balesetekre, ezek megelőzésére. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a gyermekek és a felnőttek érdekében is ennek fontosságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu