Helyi kék hírek
1 órája
Gyerekek veszélyben, rengeteg a baleset a zebrán
Az új tanévben több ezer gyerekhez igyekeznek eljutni. A gyermekek biztonsága fontos tényező a somogyi rendőrök szemében.
A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a társszervekkel közösen gyermekek számára szervezett tematikus programot a Biztonság Hete jegyében, hogy felhívják a figyelmet a gyermekek biztonságának fontosságára.
A gyermekek biztonsága a legfontosabb
A somogyi baleset-megelőzési szakemberek tematikus játékokkal, interaktív foglalkozásokkal készültek a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak.
- A gyermekeket a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési, baleset-megelőzési és toborzó standja mellett a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezete, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Vármegyei Igazgatóság munkatársai várták a helyszínen.
- A rendezvénysorozatot idén már kilencedik alkalommal szervezi meg az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) a Magyar Biztosítók Szövetségével (Mabisz). A baleset-megelőzési témájú rendezvényeken már több ezer gyermek vett részt.
- Az idei eseményen a résztvevők külön is fel szeretnék hívni a figyelmet a szabályos közlekedésre a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a KRESZ előírásaira és a balesetekre, ezek megelőzésére. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a gyermekek és a felnőttek érdekében is ennek fontosságát.
