Agyonvert csecsemők, lelőtt gyerekek – mi áll a családi rémgyilkosságok mögött
A gyermekek sérelmére elkövetett emberölések minden alkalommal mélyen megrázzák a közvéleményt. A szakértők szerint azonban ezek mögött különböző minták rajzolódnak ki: Az utóbbi napokban a miskei gyermekgyilkosság sokkolta az országot, néhány héttel korábban pedig a nagydorogi csecsemő tragédiája rázta meg a közvéleményt. Sajnos, Somogyban is előfordultak már hasonló tragédiák.
Kevés borzalmasabb bűncselekmény létezik annál, mint amikor egy szülő oltja ki saját gyermeke életét. Az ilyen gyermekgyilkosságok rendre megrázzák a közvéleményt, ám a jogászok és a kriminológusok számára nem pusztán sokkoló hírek: fontos kérdéseket vetnek fel arról, milyen indítékok állhatnak a háttérben, és hogyan lehetne megelőzni hasonló eseteket.
Ki és miért követ el gyermekgyilkosságot?
A szakirodalom régóta próbálja kategorizálni a jelenséget. Az újszülöttek ellen elkövetett gyilkosságot – az úgynevezett infanticidiumot – gyakran kétségbeesett anyák követik el, akik kilátástalan helyzetükben nem látnak más megoldást. Más esetekben patológiás, beteges lelkiállapot, pszichotikus epizód vezet a tragédiához, amikor az elkövető elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Előfordulnak bosszúból vagy megtorlásból elkövetett tettek is, amikor a szülő a másik félnek akar fájdalmat okozni azzal, hogy a gyermeket bántja. Nem ritka a hosszú ideig tartó bántalmazásból fakadó halál sem, amikor a gyermek a folyamatos erőszak áldozatává válik.
A kriminológiai vizsgálatok ugyanakkor különbséget tesznek a férfi és női elkövetők között. Míg a férfiaknál sokszor a szerelemféltés vagy a kontroll elvesztése áll a középpontban, addig a nőknél inkább a kilátástalanság, a társadalmi vagy érzelmi nyomás játszik szerepet. Az elemzések rávilágítanak arra is, hogy a vér szerinti szülőkön túl a nevelőszülők jelentik a legnagyobb kockázatot: a kutatások szerint jóval gyakoribb, hogy a nevelőszülő követ el erőszakot a gyermek ellen. Ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom „Cinderella-effektusnak”.
Különösen sérülékenyek a fogyatékkal élő gyermekek, akiket egyes szülők – torz gondolkodással – teherként élnek meg, sőt előfordul, hogy saját tettüket „kegyelmi cselekedetként” próbálják igazolni. Ez persze a jog és az erkölcs szemszögéből elfogadhatatlan.
A megelőzésben kulcsfontosságú a figyelmeztető jelek felismerése. A pszichológiai krízisek, a depresszió, a párkapcsolati erőszak vagy a társadalmi elszigeteltség mind-mind olyan tényezők, amelyek előre jelezhetik a veszélyt. A kutatások szerint különösen a férfiak számára kevés a hozzáférhető, diszkrét segítségnyújtási forma, ezért a támogatási rendszerek fejlesztése elengedhetetlen lenne.
A gyermekgyilkosságok megértése és tudományos feldolgozása nem csupán büntetőjogi kérdés. A jog a szankciókon túl erkölcsi iránymutatást is közvetít, a társadalomnak pedig fel kell ismernie saját felelősségét. Ha a környezet időben észleli a baj jeleit, és ha a segítségkérésnek valós alternatívái vannak, tragédiák előzhetők meg.
Megrázó somogyi tragédiák
Somogy vármegyében az elmúlt években több olyan bűncselekmény történt, amelyben a legkiszolgáltatottabb áldozatok, a gyermekek vesztették életüket saját szüleik vagy nevelőszülőjük keze által. Az esetek ritkák, de minden alkalommal sokkolják a közvéleményt, és újra meg újra rámutatnak arra, milyen törékeny helyzetben vannak a kiskorúak.
- A legutóbbi tragédia 2024-ben, Zákányban történt, ahol egy apa a láthatás ideje alatt disznóölő taglópisztollyal végzett alvó kisfiával. A kétéves gyermeknek esélye sem volt a túlélésre. Az apa öngyilkosságot kísérelt meg, de életben maradt, jelenleg bírósági eljárás vár rá. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kért, feltételes szabadulás kizárásával.
- Két évvel korábban Hetesen történt megrázó eset: egy 41 éves férfi a nála lévő gyermekét ölte meg, majd önkezével is véget vetett életének. A családi dráma kettős halállal zárult, a helyi közösség pedig máig nem heverte ki a sokkot.
- 2009-ben pedig egy Kaposvár környéki férfi halálra verte kisfiát, akit nem tartott a sajátjának. A brutális bántalmazás következtében a gyermek belehalt sérüléseibe. Az elkövetőt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.
- 2011 januárjában egy bodrogi nő életképes leánygyermeket szült. A nő a kád melletti polcról levett egy 6,5 centi vágóélű ollót, azzal elvágta a köldökzsinórt, majd a gyerek nyakát. A csecsemő néhány perc alatt elvérzett. A holttestet törölközőbe csavarta, majd egy nylonzsákba tette, és a konyhai 200 literes fagyasztóba helyezte. Három évet kapott érte.
- A Cinderella-effektus – Szita Bence ügye - A szakirodalom „Cinderella-effektusnak” nevezi azt a jelenséget, amikor a nevelőszülő vagy mostohaszülő sokkal nagyobb kockázatot jelent a gyermekre, mint a vér szerinti szülők. Erre a legismertebb példa Somogyból a 2012-es Szita Bence-gyilkosság. A kaposvári 11 éves kisfiút mostohaanyja tervelte ki és szervezte meg a brutális bűncselekményt, amelyben a gyermeket elcsalták, majd megölték. Az ország egyik legmegrázóbb gyilkossági ügye rámutatott arra, hogy a családon belüli bizalom a legnagyobb veszélyt is rejtheti magában.
Mit mond a szakértő?
– Ügyvédként azt tapasztalom, hogy ezek az emberek – egy bizonyos ideig – kívülről teljesen olyanok, mint bárki más. Nagyon nehéz megítélni, hogy valakiben ott lappang-e bármiféle agresszió. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a világ eltolódott a türelmetlenség irányába: egyre gyakoribb a másik ember meg nem értése, az önzés, a nárcisztikus hozzáállás. Véleményem szerint ez a türelmetlenség sokszor már a kiskorú vagy csecsemőkorú gyermekekkel szemben is megnyilvánul – elsősorban azért, mert nem tanultunk meg igazán semmit – fejtette ki Fóris Kálmán ügyvéd.
Véleménye szerint elmúlt két olyan generáció, amikor még a családnak valódi összetartó ereje volt: együtt éltünk, együtt ettünk, közösen terveztük a programokat. Ma mindenki a maga útját járja, és mindehhez párosul az az önértékelési hiba, hogy „csak nekem lehet igazam, és az én érdekem az első”. Ez könnyen vezethet tragédiához. Az emberek többsége később megbánja, amit tett, de ez egy megbocsáthatatlan emberi magatartás.
Hozzátette: Nagyon sokféle elkövetői magatartással találkozunk. Gyakran előfordul, hogy a szülő elveszíti türelmét, amikor a gyermek sír, vagy valamit igényel, amit máshogy nem tud kifejezni. Széles körben jelen van a drogfogyasztás is, ami minden emberből mást vált ki, és hozzájárulhat az agresszió kialakulásához. Ráadásul nem tanultuk meg elfogadni a másik gyermekét, a másik embert, az ő kívánságát, igényét vagy követelését.