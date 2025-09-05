Agyonvert csecsemők, lelőtt gyerekek – mi áll a családi rémgyilkosságok mögött

Kevés borzalmasabb bűncselekmény létezik annál, mint amikor egy szülő oltja ki saját gyermeke életét. Az ilyen gyermekgyilkosságok rendre megrázzák a közvéleményt, ám a jogászok és a kriminológusok számára nem pusztán sokkoló hírek: fontos kérdéseket vetnek fel arról, milyen indítékok állhatnak a háttérben, és hogyan lehetne megelőzni hasonló eseteket.

Miske lakói valószínűleg sokáig cipelik majd a gyermekgyilkosság tettének szörnyű emlékét. Forrás: police.hu

Ki és miért követ el gyermekgyilkosságot?

A szakirodalom régóta próbálja kategorizálni a jelenséget. Az újszülöttek ellen elkövetett gyilkosságot – az úgynevezett infanticidiumot – gyakran kétségbeesett anyák követik el, akik kilátástalan helyzetükben nem látnak más megoldást. Más esetekben patológiás, beteges lelkiállapot, pszichotikus epizód vezet a tragédiához, amikor az elkövető elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Előfordulnak bosszúból vagy megtorlásból elkövetett tettek is, amikor a szülő a másik félnek akar fájdalmat okozni azzal, hogy a gyermeket bántja. Nem ritka a hosszú ideig tartó bántalmazásból fakadó halál sem, amikor a gyermek a folyamatos erőszak áldozatává válik.

A kriminológiai vizsgálatok ugyanakkor különbséget tesznek a férfi és női elkövetők között. Míg a férfiaknál sokszor a szerelemféltés vagy a kontroll elvesztése áll a középpontban, addig a nőknél inkább a kilátástalanság, a társadalmi vagy érzelmi nyomás játszik szerepet. Az elemzések rávilágítanak arra is, hogy a vér szerinti szülőkön túl a nevelőszülők jelentik a legnagyobb kockázatot: a kutatások szerint jóval gyakoribb, hogy a nevelőszülő követ el erőszakot a gyermek ellen. Ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom „Cinderella-effektusnak”.

Különösen sérülékenyek a fogyatékkal élő gyermekek, akiket egyes szülők – torz gondolkodással – teherként élnek meg, sőt előfordul, hogy saját tettüket „kegyelmi cselekedetként” próbálják igazolni. Ez persze a jog és az erkölcs szemszögéből elfogadhatatlan.

A megelőzésben kulcsfontosságú a figyelmeztető jelek felismerése. A pszichológiai krízisek, a depresszió, a párkapcsolati erőszak vagy a társadalmi elszigeteltség mind-mind olyan tényezők, amelyek előre jelezhetik a veszélyt. A kutatások szerint különösen a férfiak számára kevés a hozzáférhető, diszkrét segítségnyújtási forma, ezért a támogatási rendszerek fejlesztése elengedhetetlen lenne.