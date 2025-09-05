Félmilliós száguldás: a helyszínen kifizette a 468 ezres büntetést a somogyi gyorshajtó

Egy száguldozó gyorshajtót Ötvöskónyiban, egy eltiltás ellenére közlekedő járművezetőt Sántoson mértek be a rendőrök.

Az ötvöskónyi gyorshajtó Fotó: police.hu

Gyorshajtót és eltiltott sofőrt is fogtak



A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai Ötvöskónyi belterületén állítottak meg egy járművezetőt, aki a megengedett 50 km/óra helyett 126 km/órával száguldott. A járőrök azonnal megállították a 27 éves kutasi sofőrt, aki maximális büntetésként 8 előéleti pontot, és 468 ezer forint közigazgatási bírságot kapott. A férfi a pénzbüntetést a helyszínen befizette.

Két nappal később,mozgó sebességellenőrzés során mértek be egy másik autóvezetőt, aki Sántos belterületén lépte át 23 km/órával az 50-es sebességhatárt. A férfi adatainak ellenőrzése során megállapították, hogy a sofőrt a hatóságok korábban már jogerősen eltiltották a járművezetéstől, ennek ellenére ült a volán mögé. A 26 éves kaposvári férfit a helyszínen elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Emellett gyorshajtásért is felelnie kellett: 50 ezer forint közigazgatási bírsággal, és 4 büntetőponttal szankcionálták a rendőrök.