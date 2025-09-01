Két Audi csapódott egymásba Somogyban – halálos áldozattal

Halálos baleset történt még július elején a 68-as számú főúton Nagyatád és Lábod között, amikor két Audi személygépkocsi frontálisan összeütközött. A baleset következtében egy férfi életét vesztette a helyszínen, ketten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség még mindig várja mindazok jelentkezését, akik ezt a közlekedési balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni.

Halálos baleset Lábod és Nagyatád között

Halálos balesetek az idei nyáron Somogyban

Tragédiához vezetett, hogy egy kerékpáros elesett Balatonbogláron, az 50 év körüli férfi súlyos fejsérülést szenvedett, és életét vesztette. Jelenleg is vizsgálják, hogy az esés előtt rosszul lett-e, és ez okozta volna a halálát.

Somogysárdon is halálos baleset lett egy karambolból, mert az autó vezetője később a kórházban meghalt.

A Balaton is szedte áldozatait, de sok esetben itt is vizsgálni kell, hogy vízbefulladás történt-e vagy valaki fürdés közben rosszul lett, és belehalt. Egy 21 éves nagykanizsai fiatalember fulladt a tóba július 20-án a siófoki kikötőnél, ezután a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást.

Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó életét vesztette egy trágyaszóró gép javítása közben augusztus 20-a előtt. Az 50 év körüli férfi, akit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismertek, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet, és szörnyethalt.

A barcsi sertéstelep is tragédia helyszíne volt

Barcs-Somogytarnócán egy sertéstelepen egy 29 éves fiatal fiú a munkatársa életének megmentésére sietett, azonban az életmentés során életét vesztette, mert a derítőből felszabaduló gázok kioltották az életét.

A júniusi nyári hőségben belefulladt egy fiatal a víztározóba Kaposmérőnél. Már nem tudták megmenteni a csurgói kamasz életét, aki ismeretlen körülmények között vízbe került az állattartó telepen a szakmai gyakorlatán. A 17 éves fiút próbálták kimenteni a vízből, de már nem lehetett segíteni rajta.

A közlekedési balesetek mérlege a nyár közepéig

Az idei évben, augusztus 11-ig bezáróan valamivel kevesebb mint 300 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt Somogy vármegye útjain, közölte kérésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ebből 8 végződött tragédiával, és közel 100 eredményezett súlyos sérülést. A vezető baleseti ok továbbra is a gyorshajtás, amit az elsőbbségi szabályok, a követési távolság be nem tartása, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértése követ. A balesetek közel 7 százalékáért felelnek az ittas járművezetők, valamint el nem hanyagolható tényezőként mindenképp ki kell emelni, hogy a balesetek kimenetelére a biztonsági öv használatának elmulasztása drasztikus hatással van.