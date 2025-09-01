45 perce
Két Audi csapódott egymásba Somogyban – halálos áldozattal
Tragédiák tarkították az idei nyarat Somogyban. A nyár a halálos balesetek szezonja is volt, de véget ért.
Halálos baleset történt még július elején a 68-as számú főúton Nagyatád és Lábod között, amikor két Audi személygépkocsi frontálisan összeütközött. A baleset következtében egy férfi életét vesztette a helyszínen, ketten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség még mindig várja mindazok jelentkezését, akik ezt a közlekedési balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni.
Halálos balesetek az idei nyáron Somogyban
- Tragédiához vezetett, hogy egy kerékpáros elesett Balatonbogláron, az 50 év körüli férfi súlyos fejsérülést szenvedett, és életét vesztette. Jelenleg is vizsgálják, hogy az esés előtt rosszul lett-e, és ez okozta volna a halálát.
- Somogysárdon is halálos baleset lett egy karambolból, mert az autó vezetője később a kórházban meghalt.
- A Balaton is szedte áldozatait, de sok esetben itt is vizsgálni kell, hogy vízbefulladás történt-e vagy valaki fürdés közben rosszul lett, és belehalt. Egy 21 éves nagykanizsai fiatalember fulladt a tóba július 20-án a siófoki kikötőnél, ezután a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást.
- Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó életét vesztette egy trágyaszóró gép javítása közben augusztus 20-a előtt. Az 50 év körüli férfi, akit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismertek, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet, és szörnyethalt.
- Barcs-Somogytarnócán egy sertéstelepen egy 29 éves fiatal fiú a munkatársa életének megmentésére sietett, azonban az életmentés során életét vesztette, mert a derítőből felszabaduló gázok kioltották az életét.
- A júniusi nyári hőségben belefulladt egy fiatal a víztározóba Kaposmérőnél. Már nem tudták megmenteni a csurgói kamasz életét, aki ismeretlen körülmények között vízbe került az állattartó telepen a szakmai gyakorlatán. A 17 éves fiút próbálták kimenteni a vízből, de már nem lehetett segíteni rajta.
A közlekedési balesetek mérlege a nyár közepéig
Az idei évben, augusztus 11-ig bezáróan valamivel kevesebb mint 300 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt Somogy vármegye útjain, közölte kérésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ebből 8 végződött tragédiával, és közel 100 eredményezett súlyos sérülést. A vezető baleseti ok továbbra is a gyorshajtás, amit az elsőbbségi szabályok, a követési távolság be nem tartása, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértése követ. A balesetek közel 7 százalékáért felelnek az ittas járművezetők, valamint el nem hanyagolható tényezőként mindenképp ki kell emelni, hogy a balesetek kimenetelére a biztonsági öv használatának elmulasztása drasztikus hatással van.
A tavalyi év megegyező időszakában nagyjából hasonlóan alakult a baleseti helyzet vármegyénkben, de ha egy kicsit távolabbról is megvizsgáljuk, akkor egy javuló tendenciát láthatunk. 2019-hez képest például csaknem 10 százalékkel kevesebb baleset történt, tették hozzá.