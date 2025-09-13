Vigyázat, hamis euróval akartak fizetni a boltban

Több üzletben is hamis euróval, egy 100-as címletű bankjeggyel akartak fizetni országszerte, Egerben le is buktak vele néhány hete. A Heol.hu értesülései szerint két helyen próbáltak fizetni a hamis bankjegyekkel, mikor feltűnt az eladónak, akkor a vevők mindezt azzal magyarázták, hogy találták a címletet.

Hamis eurók bukkanhatnak fel

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni, hívta fel a figyelmet erre a rendőrség. Érdemes odafigyelni, hiszen a hamis bankjegyek gyakran rossz minőségűek, de gyors fizetéskor könnyen átsiklanak felettük.

A pénzhamisítók leginkább 20, 50 és 100 eurós címleteket használnak.

Védekezhetünk a hamis pénz ellen

Az euró biztonsági elemei megismerhetőek (vízjel, hologram, színváltó tinta, tapintható felület).

Használjanak UV-lámpát vagy bankjegyellenőrzőt.

Gyanús, kapkodó vagy türelmetlen vásárló esetén mindig legyen fokozott az ellenőrzés.

Ha valaki nagy címletű bankjeggyel (100–200 euró) fizet kis összegű termékért, különösen ajánlott az ellenőrzés.

Gyanús bankjegy esetén az eladó ne adja vissza a bankjegyet a vásárlónak! Ha lehetséges, tartsa vissza feltűnés nélkül, és hívja a rendőrséget. Ha a bankjegy már a kasszában van, különítse el, és tegye meg a bejelentést.

Somogyi pénzhamisításos esetek

Vármegyénk általában biztonságos ilyen szempontból (is), de időről időre a térségünkben is feltűnhet hamis pénz, és mivel a forintot jobban ismeri az átlagember, gyakrabban hamis euróval próbálkoznak. Egy nagyáti fiatalember tavalyelőtt azt állította, hogy néhány héttel a 18. születésnapja előtt az utcán sétálva talált egy 100 eurós bankjegyet, amiről azonnal felismerte, hogy az nem valódi, mivel nem tartalmazott biztonsági elemeket, így vízjel-kombinációt, a biztonsági szálat, valamint a fluoreszkáló jelzőrostokat sem, és a papír tapintása nem keltette valódi pénz érzetét, illetve a pénzen olvasható volt egy másolatra utaló angol nyelvű felirat. Ennek ellenére felkereste az egyik idősebb ismerősét, majd vásárolt tőle egy hangfalat, amit a hamis pénzzel fizetett ki. Az adásvételt követően az eladó megpróbálta a helyi bankfiókban forintra váltani a bankjegyet, ott azonban kiderült, hogy a bankó hamis.