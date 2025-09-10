Hamis számlákkal tartott meg 800 milliót egy kaposvári férfi

Több száz millió forintos kárt okozott az államnak egy kaposvári család céghálózata, amely éveken át hamis számlák segítségével csökkentette adófizetési kötelezettségét. A jogerős ítélet szerint a vádlottakat súlyosbított büntetésekre ítélték, a vállalkozásokra pedig vagyonelkobzást és pénzbírságot szabtak ki.

Hamis számlákkal csalt, elítélték

Hamis számlákkal tartottak meg több mint 800 milliót



Egy kaposvári család által működtetett céghálózat évekig valótlan számlákkal csökkentette jogtalanul adófizetési kötelezettségét – derült ki a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség közleményéből.

A család 2009-ben indított műanyagipari vállalkozásokat, amelyekhez több céget is létrehoztak. A termeléshez szükséges munkaerőt részben kölcsönzéssel biztosították, ám egy jogszabályváltozást követően a munkavállalókat már egy másik cég jelentette be alkalmazottként. Ez az újonnan bevont társaság tényleges tevékenységet nem végzett, és a kiállított számlái valótlan adatokat tartalmaztak.

A hamis bizonylatok segítségével a család vállalkozásai jelentős összegekkel csökkentették adófizetési kötelezettségüket: az egyik cég 711 millió, a másik 111 millió forinttal gazdagodott jogtalanul.

Az ügyben eljáró Kaposvári Törvényszék első fokon öt vádlottat mondott ki bűnösnek költségvetési csalás miatt. Ketten letöltendő szabadságvesztést és pénzbüntetést kaptak, hárman felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbírság mellett maradhattak szabadlábon.

Az ügyészség az ítélet ellen súlyosítás és eltérő minősítés érdekében fellebbezett – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség pedig módosításokkal ugyan, de fenntartotta ezt az álláspontot. A vádlottak és védőik felmentést vagy enyhítést kértek.

A Pécsi Ítélőtábla 2025. szeptember 9-én kihirdetett, jogerős ítéletében a fellebbviteli főügyészség indítványával összhangban módosította a cselekmények jogi minősítését, és lényegesen súlyosabb büntetéseket szabott ki. Emellett több mint 670 millió forint értékben rendelt el vagyonelkobzást, és 150 millió forint pénzbírsággal sújtotta a két érintett gazdasági társaságot.