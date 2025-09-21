szeptember 21., vasárnap

Hármas karambol az M7-esen Pest felé, 4-5 kilométeres a torlódás

Képünk illusztráció

Fotó: Vida Márton Péter

Három személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán nem sokkal ezelőtt, Sukoró közelében, a 47. kilométernél. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kezdték meg a műszaki mentést, amelyhez a pákozdi NOÉ Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is csatlakoztak. Az egységek két járművet áramtalanítottak, a forgalom az érintett szakaszon egy sávon halad, a torlódás 4-5 kilométeres.

 

 

