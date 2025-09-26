Hatalmas robbanás rázta meg Csurgót, tűzoltók a helyszínen

Tűz ütött ki egy csurgói telephelyen, a József Attila utcában. A telephelyen egy kétszáz és egy körülbelül kilencven négyzetméteres épület gyulladt ki. Az esethez a helyi önkormányzati, a nagyatádi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltókat, valamint a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Az elsődleges információk szerint a tűzoltók megérkezése előtt gázpalackok robbantak fel. A rajok több vízsugárral oltják a lángokat.

A helyszínre először a csurgói tűzoltók érkeztek, akik megerősítették, hogy egy gázpalack robbant fel az épületben. Személyi sérülés nem történt.