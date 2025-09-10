szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

3 órája

Hiába néz ki nyekenyókán, Csuti kemény - vigyázz, rabszolgát csinál belőled is

Címkék#Csuti#rendőrség#rabszolgaság

Nehéz Csuti feje alapján elhinni, de ő bizony korlátozta valaki személyi szabadságát. Na most ezért keresi a rendőrség.

Hiába néz ki nyekenyókán, Csuti kemény - vigyázz, rabszolgát csinál belőled is

Fotó: Kreative Baacha

Csuti, vagy ahogy a közelebbi ismerősei hívják, Dávid, esetleg Szilveszter 97-ben Kaposváron látta meg a napvilágot. Sokat nem tudunk fiatal koráról, de nem lehetett könnyű élete, hiszen most a rendőrség körözési toplistájának élén tanyázik a feje.

Furcsa mert olyan jóravaló feje van, mégis valószínűleg a modern kori rabszolgaságot akarhatta visszaállítani, mert a rendőrség keddtől a személyi szabadság megsértéséért körözi.

Ha esetleg látod, akkor ne tévesszen meg a kisfiús feje, úgy vág rabszolgasorsba, hogy csak nyekkensz, ezért inkább hívd a rendőrséget!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu