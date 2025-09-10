Hiába néz ki nyekenyókán, Csuti kemény - vigyázz, rabszolgát csinál belőled is

Csuti, vagy ahogy a közelebbi ismerősei hívják, Dávid, esetleg Szilveszter 97-ben Kaposváron látta meg a napvilágot. Sokat nem tudunk fiatal koráról, de nem lehetett könnyű élete, hiszen most a rendőrség körözési toplistájának élén tanyázik a feje.

Furcsa mert olyan jóravaló feje van, mégis valószínűleg a modern kori rabszolgaságot akarhatta visszaállítani, mert a rendőrség keddtől a személyi szabadság megsértéséért körözi.

Ha esetleg látod, akkor ne tévesszen meg a kisfiús feje, úgy vág rabszolgasorsba, hogy csak nyekkensz, ezért inkább hívd a rendőrséget!