3 órája
Hiába néz ki nyekenyókán, Csuti kemény - vigyázz, rabszolgát csinál belőled is
Nehéz Csuti feje alapján elhinni, de ő bizony korlátozta valaki személyi szabadságát. Na most ezért keresi a rendőrség.
Fotó: Kreative Baacha
Csuti, vagy ahogy a közelebbi ismerősei hívják, Dávid, esetleg Szilveszter 97-ben Kaposváron látta meg a napvilágot. Sokat nem tudunk fiatal koráról, de nem lehetett könnyű élete, hiszen most a rendőrség körözési toplistájának élén tanyázik a feje.
Furcsa mert olyan jóravaló feje van, mégis valószínűleg a modern kori rabszolgaságot akarhatta visszaállítani, mert a rendőrség keddtől a személyi szabadság megsértéséért körözi.
Ha esetleg látod, akkor ne tévesszen meg a kisfiús feje, úgy vág rabszolgasorsba, hogy csak nyekkensz, ezért inkább hívd a rendőrséget!