2 órája
Állkapocs nélküli, rejtélyes holttestet találtak Ságváron
A szűkszavú rendőrségi körözés alapján hosszabb ideje lehetett a földben. Rejtélyes holttestet találtak Ságváron, keresik, hogy ki tud róla.
Fotó: Knap Zoltán
Rejtélyes holttest kilétét igyekeznek felderíteni a siófoki rendőrök. Annyi biztos, hogy a hulla Ságváron került elő, méghozzá a földből.
A holttest sokáig feküdhetett a földben
A körözés részletesen tartalmazza az emberi maradványok leírását.
Ezek szerint:
- „a hiány a jobb temporoparietális régióban csonthiány” → a koponyán a jobb oldalon, a halánték és a falcsont határán egy darab csont hiányzik.
- „a csontszélek traumás eltérése nem valószínűsíthető” → a csont szélein nem látszik olyan sérülés, ami balesetre, ütésre, törésre utalna. Inkább más okból van hiány.
- „a kálvária belső része földdel szennyezett” → a koponyatető belsejében föld került (valószínűleg azért, mert a maradvány a földben feküdt).
- „mandibula nem áll rendelkezésre” → az alsó állkapocs hiányzik, nem találták meg.
Ez leírás egy olyan csontlelet állapotáról, amit régészeti vagy akár igazságügyi vizsgálat indokolhat.
Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy mit lehet tudni arról, hol, mikor és milyen körülmények között került a holttest a földbe, hogyan találták meg. Az a maradványok állapotából valószínű, hogy hosszabb ideje a földben heverhetett, és az is, hogy nem lehetett idős ember, mert a fogai épek. A rendőrség kérdéseinkre későbbre ígért választ.
Aki tud valamit az említett holttestről, jelentkezzen a siófoki rendőrkapitányságon, kérik a körözés alapján.