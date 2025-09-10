szeptember 10., szerda

Ismeretlen holttest

2 órája

Állkapocs nélküli, rejtélyes holttestet találtak Ságváron

A szűkszavú rendőrségi körözés alapján hosszabb ideje lehetett a földben. Rejtélyes holttestet találtak Ságváron, keresik, hogy ki tud róla.

Kovács Gábor László
Fotó: Knap Zoltán

Rejtélyes holttest kilétét igyekeznek felderíteni a siófoki rendőrök. Annyi biztos, hogy a hulla Ságváron került elő, méghozzá a földből. 

A holttest miatt a somogyi rendőrök bocsátottak ki körözést.
Fotó: Knap Zoltán

A holttest sokáig feküdhetett a földben

A körözés részletesen tartalmazza az emberi maradványok leírását. 

Ezek szerint:

  • „a hiány a jobb temporoparietális régióban csonthiány” → a koponyán a jobb oldalon, a halánték és a falcsont határán egy darab csont hiányzik. 
  • „a csontszélek traumás eltérése nem valószínűsíthető” → a csont szélein nem látszik olyan sérülés, ami balesetre, ütésre, törésre utalna. Inkább más okból van hiány.  
  • „a kálvária belső része földdel szennyezett” → a koponyatető belsejében föld került (valószínűleg azért, mert a maradvány a földben feküdt).
  •  „mandibula nem áll rendelkezésre” → az alsó állkapocs hiányzik, nem találták meg.

Ez leírás egy olyan csontlelet állapotáról, amit régészeti vagy akár igazságügyi vizsgálat indokolhat. 

Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy mit lehet tudni arról, hol, mikor és milyen körülmények között került a holttest a földbe, hogyan találták meg. Az a maradványok állapotából valószínű, hogy hosszabb ideje a földben heverhetett, és az is, hogy nem lehetett idős ember, mert a fogai épek. A rendőrség kérdéseinkre későbbre ígért választ.   

Aki tud valamit az említett holttestről, jelentkezzen a siófoki rendőrkapitányságon, kérik a körözés alapján. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
