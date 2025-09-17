Rejtélyes, összeégett holttestet találtak a Balatonnál

Titokzatos, összeégett holttestet találtak a Balaton északi partján szeptember 12-én. Sok minden nem volt megállapítható a kilétéről, ezért a rendőrség a lakossághoz fordult segítségért. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat ugyanis azt állapította meg, hogy az elhunyt olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, amely emiatt a személyazonossága nem volt megállapítható. Ezért az ismeretlen személyazonosságú holttest körözését szükségesnek és indokoltnak tartották.

Összeégett holttestet találtak a Balatonnál

Sokat nem tudni a holttestről

Annyira összeégett a hulla, hogy azt sem sikerült kideríteni, férfi vagy nő volt-e az áldozat, ezen kívül a halál okáról sincsenek információk. A súlyáról azonban tudtak nyilatkozni az orvosszakértők, 91-100 kilósra becsülték, a testalkatát kövérnek állítva be. A körözést a balatonfüredi rendőrkapitányság rendelte el, aki tud róla valamit, jelentkezzen a balatonfüredi kapitányság elérhetőségén.

