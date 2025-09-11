szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nagy rejtély

37 perce

Válaszoltak a rendőrök: sok minden kiderült a rejtélyes somogyi holttestről, de még maradt titok

Címkék#ságvári#koponyatető#holttestről titok

Válaszoltak a rendőrök a Ságváron talált emberi maradványokról feltett kérdéseinkre. Sok minden kiderült a rejtélyes somogyi holttestről, de még maradt titok.

Kovács Gábor László
Válaszoltak a rendőrök: sok minden kiderült a rejtélyes somogyi holttestről, de még maradt titok

Fotó: TÓTH IMRE

A szűkszavú rendőrségi körözés alapján hosszabb ideje lehetett a földben: rejtélyes holttestet találtak Ságváron, keresik, hogy ki tud róla, írta meg a sonline.hu.

A rejtélyes holttest a ságvári temetőnél került elő. Fotó: Knap Zoltán
A rejtélyes holttest a ságvári temetőnél került elő. Fotó: Knap Zoltán

A holttest a ságvári temetőnél került elő 

A körözés részletesen tartalmazza az emberi maradványok leírását.

Ezek szerint:

„a hiány a jobb temporoparietális régióban csonthiány” → a koponyán a jobb oldalon, a halánték és a falcsont határán egy darab csont hiányzik. 
„a csontszélek traumás eltérése nem valószínűsíthető” → a csont szélein nem látszik olyan sérülés, ami balesetre, ütésre, törésre utalna. Inkább más okból van hiány.  
„a kálvária belső része földdel szennyezett” → a koponyatető belsejében föld került (valószínűleg azért, mert a maradvány a földben feküdt).
„mandibula nem áll rendelkezésre” → az alsó állkapocs hiányzik, nem találták meg. 

Ez leírás egy olyan csontlelet állapotáról, amit régészeti vagy akár igazságügyi vizsgálat indokolhat.

Válaszolt a rendőrség

Aki tud valamit az említett holttestről, jelentkezzen a siófoki rendőrkapitányságon, kérik a körözés alapján. Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy mit lehet tudni arról, hol, mikor és milyen körülmények között került a holttest a földbe, hogyan találták meg. Az a maradványok állapotából valószínű, hogy hosszabb ideje a földben heverhetett, és az is, hogy nem lehetett idős ember, mert a fogai épek. 

A csontleletek ngyon réginek tűnnek. Legalább több tízéves koponyát találtak a ságvári temető környékén, tudtuk meg a válaszból. Általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu