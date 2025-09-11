Válaszoltak a rendőrök: sok minden kiderült a rejtélyes somogyi holttestről, de még maradt titok

A szűkszavú rendőrségi körözés alapján hosszabb ideje lehetett a földben: rejtélyes holttestet találtak Ságváron, keresik, hogy ki tud róla, írta meg a sonline.hu.

A rejtélyes holttest a ságvári temetőnél került elő. Fotó: Knap Zoltán

A körözés részletesen tartalmazza az emberi maradványok leírását.

Ezek szerint:

„a hiány a jobb temporoparietális régióban csonthiány” → a koponyán a jobb oldalon, a halánték és a falcsont határán egy darab csont hiányzik.

„a csontszélek traumás eltérése nem valószínűsíthető” → a csont szélein nem látszik olyan sérülés, ami balesetre, ütésre, törésre utalna. Inkább más okból van hiány.

„a kálvária belső része földdel szennyezett” → a koponyatető belsejében föld került (valószínűleg azért, mert a maradvány a földben feküdt).

„mandibula nem áll rendelkezésre” → az alsó állkapocs hiányzik, nem találták meg.

Ez leírás egy olyan csontlelet állapotáról, amit régészeti vagy akár igazságügyi vizsgálat indokolhat.

Válaszolt a rendőrség

Aki tud valamit az említett holttestről, jelentkezzen a siófoki rendőrkapitányságon, kérik a körözés alapján. Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy mit lehet tudni arról, hol, mikor és milyen körülmények között került a holttest a földbe, hogyan találták meg. Az a maradványok állapotából valószínű, hogy hosszabb ideje a földben heverhetett, és az is, hogy nem lehetett idős ember, mert a fogai épek.

A csontleletek ngyon réginek tűnnek. Legalább több tízéves koponyát találtak a ságvári temető környékén, tudtuk meg a válaszból. Általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.