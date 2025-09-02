A balatoni férfi nagyon nem volt okos: 250 tonna szeméttel, köztük mérgező palával töltötte fel a telkét

A negyvenes éveiben járó férfi illegálisan hulladékkal töltötte fel az általa lakott ingatlanhoz tartozó telek egyenetlenségeit. 2021 novemberében elhatározta, hogy az általa bérelt lakóház mögötti domboldalas részt a telken lévő kis ház elbontásából származó, feleslegessé vált építőanyaggal, közte palával, és az általa végzett autóbontásból származó autóalkatrészekkel, illetve a ház felújításából visszamaradt anyagokkal tölti fel, majd földet szór rá, hogy eltakarja.

Hulladékkal töltötte fel a telkét a férfi

Pénzért is befogadta a hulladékot

Emellett azért, hogy pénzhez jusson, anyagi ellenszolgáltatás ellenében megengedte, hogy ismeretlenek a területre hulladékot borítsanak. A területen a fonyódi rendőrök 2023 májusában helyszíni szemlét tartottak, és összesen 311 négyzetméteren 258 tonna súlyú kevert hulladékot, köztük azbesztet tartalmazó építőanyagot, így palát halmozott fel.

A Fonyódi Járási Ügyészség veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.