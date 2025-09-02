szeptember 2., kedd

1 órája

A balatoni férfi nagyon nem volt okos: 250 tonna szeméttel, köztük mérgező palával töltötte fel a telkét

#hulladék#vád#Fonyódi Járásbíróság#ügyészség

A fonyódi férfi az azbesztet tartalmazó palát is gyűjtötte. Hulladékkal töltötte fel a balatoni telke egyenetlenségeit, több mint 200 tonnát halmozott fel.

Kovács Gábor László

A negyvenes éveiben járó férfi illegálisan hulladékkal töltötte fel az általa lakott ingatlanhoz tartozó telek egyenetlenségeit.  2021 novemberében elhatározta, hogy az általa bérelt lakóház mögötti domboldalas részt a telken lévő kis ház elbontásából származó, feleslegessé vált építőanyaggal, közte palával, és az általa végzett autóbontásból származó autóalkatrészekkel, illetve a ház felújításából visszamaradt anyagokkal tölti fel, majd földet szór rá, hogy eltakarja. 

Hulladékkal töltötte fel a telkét a férfi
Hulladékkal töltötte fel a telkét a férfi 

Pénzért is befogadta a hulladékot

Emellett azért, hogy pénzhez jusson, anyagi ellenszolgáltatás ellenében megengedte, hogy ismeretlenek a területre hulladékot borítsanak. A területen a fonyódi rendőrök 2023 májusában helyszíni szemlét tartottak, és összesen 311 négyzetméteren 258 tonna súlyú kevert hulladékot, köztük azbesztet tartalmazó építőanyagot, így palát halmozott fel. 

A Fonyódi Járási Ügyészség veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

