Fenyegetés

43 perce

Indulatba jött..., felmosónyéllel vert meg az utcán egy 13 éves biciklist egy kaposvári férfi

A Kaposvári Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó férfival szemben.

A vádlott 2024 decemberében a délutáni órákban pihenni próbált a kaposvári otthonában, melyben utcai petárdázás zavarta meg. A férfi emiatt indulatba jött, majd a kezében egy fa felmosónyéllel kiment az utcára, ahol az ott közlekedő alig 13 éves sértettet kérdőre vonta a hangoskodás miatt. A sértett tagadta, hogy ő petárdázott volna, amitől a férfi még indulatosabb lett, és a felmosónyéllel több alkalommal megütötte a fiatalt, akinek emiatt könnyű sérülései keletkeztek.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, és azt őszintén megbánó, büntetlen előéletű férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

 

