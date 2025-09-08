Indulatba jött..., felmosónyéllel vert meg az utcán egy 13 éves biciklist egy kaposvári férfi

A vádlott 2024 decemberében a délutáni órákban pihenni próbált a kaposvári otthonában, melyben utcai petárdázás zavarta meg. A férfi emiatt indulatba jött, majd a kezében egy fa felmosónyéllel kiment az utcára, ahol az ott közlekedő alig 13 éves sértettet kérdőre vonta a hangoskodás miatt. A sértett tagadta, hogy ő petárdázott volna, amitől a férfi még indulatosabb lett, és a felmosónyéllel több alkalommal megütötte a fiatalt, akinek emiatt könnyű sérülései keletkeztek.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, és azt őszintén megbánó, büntetlen előéletű férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.