Alig állt a lábán, mattrészeg sofőrt állítottak meg a rendőrök Siófokon - Videó!

Az igazoltatáskor hamar kiderült, hogy nem a siófoki járőrök szeme káprázott: a 63 éves sofőr olyan ittas volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott talpon maradni.

Igazoltatták az ittas sofőrt

Fotó: Police.hu

Az ittas sofőr szinte állni sem tudott a lábán

Elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, amit az alkoholszonda is igazolt - gigászi értéket mutatva. A férfit előállították további mintavételre, vezetői engedélyét a helyszínen elvették, ellene pedig járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményben hangsúlyozta: az ittas vagy bódult állapotban való járművezetés elfogadhatatlan kockázatot jelent. Nemcsak a sofőr saját életét és testi épségét sodorja veszélybe, hanem más közlekedőkét is. Az alkohol és a kábítószer egyaránt súlyosan rontja a reakcióidőt, a vezetési képességet, és ezzel közvetlenül veszélyezteti a közlekedés biztonságát.