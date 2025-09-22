szeptember 22., hétfő

Kiakadt a szonda

2 órája

Alig állt a lábán, mattrészeg sofőrt állítottak meg a rendőrök Siófokon - Videó!

Súlyosan ittasnak minősítette a vizsgálatot végző orvos azt a pécsi járművezetőt, akit vasárnap délután állítottak meg a siófoki rendőrök. A férfit azért állították meg, mert autójával kacsázva haladt előttük, szemmel láthatóan ittas volt és nem tudta uralni a járművét.

Lugosi Laura

Az igazoltatáskor hamar kiderült, hogy nem a siófoki járőrök szeme káprázott: a 63 éves sofőr olyan ittas volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott talpon maradni. 

ittas sofőrt állítottak meg
Igazoltatták az ittas sofőrt
Fotó: Police.hu

Az ittas sofőr szinte állni sem tudott a lábán

Elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, amit az alkoholszonda is igazolt - gigászi értéket mutatva. A férfit előállították további mintavételre, vezetői engedélyét a helyszínen elvették, ellene pedig járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményben hangsúlyozta: az ittas vagy bódult állapotban való járművezetés elfogadhatatlan kockázatot jelent. Nemcsak a sofőr saját életét és testi épségét sodorja veszélybe, hanem más közlekedőkét is. Az alkohol és a kábítószer egyaránt súlyosan rontja a reakcióidőt, a vezetési képességet, és ezzel közvetlenül veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

 

