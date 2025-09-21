szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Ittasan okozott súlyos balesetet az M7-esen – videó készült az esetről

Címkék#sofőr#rendőrség#Balaton#m7#autópálya#baleset

Ittasan okozott súlyos balesetet az M7-esen – videó készült az esetről

Új részletek derültek ki a szombat délelőtt történt súlyos balesetről az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon. A 34–35-ös kilométernél két autó rohant egymásba, az egyik a tetejére is borult. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a forgalmat ideiglenesen teljes szélességében lezárták, így kilométeres torlódás alakult ki.

A rendőrség közlése szerint a balesetet okozó sofőr ittas volt, ami döntő szerepet játszott az ütközésben. A két autóban összesen hárman utaztak, a sérültek állapotáról továbbra sincs hivatalos tájékoztatás.

A tragikus pillanatokról videófelvétel is készült, amely jól mutatja, milyen pusztítást végzett az ütközés. A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy az ittas vezetés nemcsak szabályszegés, hanem emberéleteket is veszélybe sodor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu