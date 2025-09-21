Ittasan okozott súlyos balesetet az M7-esen – videó készült az esetről

Új részletek derültek ki a szombat délelőtt történt súlyos balesetről az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon. A 34–35-ös kilométernél két autó rohant egymásba, az egyik a tetejére is borult. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a forgalmat ideiglenesen teljes szélességében lezárták, így kilométeres torlódás alakult ki.

A rendőrség közlése szerint a balesetet okozó sofőr ittas volt, ami döntő szerepet játszott az ütközésben. A két autóban összesen hárman utaztak, a sérültek állapotáról továbbra sincs hivatalos tájékoztatás.

A tragikus pillanatokról videófelvétel is készült, amely jól mutatja, milyen pusztítást végzett az ütközés. A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy az ittas vezetés nemcsak szabályszegés, hanem emberéleteket is veszélybe sodor.