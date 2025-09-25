Halálra rugdalta az apósát, semmit sem tagadott a kapolyi gyilkos

A kapolyi gyilkosság tavaly szeptemberben történt, egy férfi halálra verte az apósát. Családi veszekedést követően kapolyi otthonában bántalmaztak egy idős férfit, aki nem élte túl az ütlegeket. A család nem költözött el a kapolyi szülői házból, így apósával közös háztartást tartottak fenn. A vád szerint személyiségzavarban szenvedő férfi nem nézte jó szemmel az idős apósa gyakori alkoholfogyasztását és azt sem, hogy többször kritikával illette lánya életvitelét, nevelési módszerét, háztartásvezetését. A megjegyzései miatt rendszeresen veszekedett az idős férfival, illetve meggyőződése volt, hogy apósa többször lopott az otthon tartott készpénzükből.

Vezetőszáron hozták a kapolyi gyilkost a bíróságra

Fotó: Muzslay Péter

A kapolyi gyilkosság története

A két férfi között 2024 szeptemberében ismét konfliktus alakult ki, ekkor a sértett veje a szoba üveges ajtaját berúgta, az idős férfit az udvarra küldte, majd a ház mellett ellökte és a felkelni próbáló sértettet fejbe rúgta. További, legalább 15 rúgással olyan súlyos sérüléseket okozott a védekezni nem tudó áldozatnak, hogy életét nem tudták a kórházban megmenteni. A Somogy Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a gyilkos ellen.