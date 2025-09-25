szeptember 25., csütörtök

Bíróság

Halálra rugdalta az apósát, semmit sem tagadott a kapolyi gyilkos

A vő nem tagadta a tettét, de mentő körülményekre hivatkozott. Halálra rugdalta az apósát, bíróság előtt a kapolyi gyilkos.

Kovács Gábor László

A kapolyi gyilkosság tavaly szeptemberben történt, egy férfi halálra verte az apósát.  Családi veszekedést követően kapolyi otthonában bántalmaztak egy idős férfit, aki nem élte túl az ütlegeket. A család nem költözött el a kapolyi szülői házból, így apósával közös háztartást tartottak fenn. A vád szerint személyiségzavarban szenvedő férfi nem nézte jó szemmel az idős apósa gyakori alkoholfogyasztását és azt sem, hogy többször kritikával illette lánya életvitelét, nevelési módszerét, háztartásvezetését. A megjegyzései miatt rendszeresen veszekedett az idős férfival, illetve meggyőződése volt, hogy apósa többször lopott az otthon tartott készpénzükből. 

Vezetőszáron hozták a kapolyi gyilkost a bíróságra Fotó: Muzslay Péter
A kapolyi gyilkosság története 

A két férfi között 2024 szeptemberében ismét konfliktus alakult ki, ekkor a sértett veje a szoba üveges ajtaját berúgta, az idős férfit az udvarra küldte, majd a ház mellett ellökte és a felkelni próbáló sértettet fejbe rúgta. További, legalább 15 rúgással olyan súlyos sérüléseket okozott a védekezni nem tudó áldozatnak, hogy életét nem tudták a kórházban megmenteni. A Somogy Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a gyilkos ellen. 

A férfi az előkészítő ülésen nem tagadta, hogy ő volt a tettes, de mentő körülményekre hivatkozott. A tárgyaláson azt mondta, hogy az idős férfi gyakran ivott, ilyenkor rondán beszélt a lányával, és azt mondta, hogy a veje tehet arról, hogy a 11 éves ikerpár fiú unokái közül az egyik epilepsziás lett. A vő megvádolta az idős férfit, hogy meztelenül bement a gyerekek szobájába részegen, sőt, ha az após ivott, akkor a vécéig sem jutott el, nekik kellett utána feltakarítani. 

A gyilkosságról azt mondta, hogy elborult az agya, és mire ráeszmélt, hogy mit tett, már késő volt. Ifkovics Irina bírónő pszichológus szakértőt hallgatna meg a történtek miatt, így a tárgyalást elnapolták.     

 

 

