Perceken át tartott a verekedés és köpködés: apa és lánya verték haragosukat a plázában

Apa és lánya verték haragosukat a kaposvári Plázában, ebből lett rendőrségi ügy. Az üzletközpontban 2025 januárjának elején véletlenül találkoztak össze ismerősükkel, akire korábbi nézeteltérésük miatt mindketten haragudtak.

A kaposvári Plázában a biztonsági kamera felvétele az esetről

Köpködés és veszkedés a kaposvári Plázában

Először a fiatal nő lökte meg a férfit, majd a támadáshoz az apa csatlakozott, és fejen ütötte ismerősüket. Az apa ezt követően megragadta a férfi ruházatát, ekkor a lány folytatta a bántalmazását, legalább tízszer kis erővel megütötte a fején és a hátán.

A további erőszakot a lány anyja ugyan próbálta megakadályozni, de a perceken át tartó hangos veszekedésnek, köpködésnek és a lány részéről történt további ütlegelésnek a biztonsági őr közbelépése vetett véget. A Kaposvári Járási Ügyészség garázdasággal vádolja apát és lányát. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű, beismerő vádlottak ellen próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.