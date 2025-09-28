szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vége a keresésnek

1 órája

Rettenetes, ami történt, megtalálták a fiatal lány holttestét

Címkék#Bors#Kaszás Nikolett#csoport#üzenet

Az eltűnt lány holttestét a kutyás kutatómentők találták meg egy dombos területen vasárnap. Nagy Laci eltűntkereső számolt be a Borsnak arról, hogy mi történik jelenleg a helyszínen, ahol Kaszás Nikolett holttestére bukkantak.

Véget ért a kutatás – a szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holttestét kutyás kutatómentők találták meg a Pilisben. Ahogy azt a Bors korábban megírta, 300 önkéntes indult útnak vasárnap azon a területen, ahol a fiatal lány túrázhatott. A regisztráció után, 40-50 fős csoportokba osztották az embereket, így indultak útnak. Néhány óra elteltével már le is állítottak mindenkit, ugyanis megtalálták Niki holttestét. 

kaszás nikolett
Rengetegen részt vettek Kaszás Nikolett keresésében. Forrás: Bors

Az eltűntkereső Nagy Laci is a helyszínen van, ahol Nikolettet keresik. Ő számolt be a Borsnak arról, hogy mi történik jelenleg. A fiatal lányra nemrég találtak rá.

Nikire egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá

– mondta a kereső.

A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek van neve, én például az "E" szektorban voltam. Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a "B" szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök. 

A rendőrök lezárták a helyszínt, senki sem  tartózkodhat ott, amíg a szemle zajlik. Arról egyelőre nincs információ, hogy mi történhetett a lánnyal. Ez majd csak a szemle után fog kiderülni.

Még nincs válasz a furcsa üzenetekre, melyeket Kaszás Nikolett telefonjáról küldtek

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, a fiatal lány a túra végeztével üzenetet írt a Prágában lévő barátjának, hogy jól sikerült a túra és indul haza. Ám ez volt az utolsó pont, ahol el lehetett érni a lány telefonját. Később azonban egy furcsa dolog történt, ugyanis a lány ismét írt a barátjának, hajnali kettőkor. Jóéjszakát kívánt egy asztali gépről, de felmerült, hogy ezt az üzenetet már nem ő írta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu