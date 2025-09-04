Két autó karambolozott Barcson

Anyagi káros baleset történt Barcson, a Csokonai és a Barátság utca kereszteződésében, hívta fel a figyelmet Barcs önkormányzata a közösségi oldalukon. Információink szerint egy Ford személyautó nem adta meg az elsőbbséget a Barátság utcáról érkező Renault-nak, így a két jármű összeütközött. A balesetben senki sem sérült meg, mind két sofőr kitudott szállni az autójából. Azonban a két autó súlyosan megrongálódott. Az ütközés miatt szervóolaj folyt az úttestre, amelyet a Barcsi Városgazdálkodási Igazgatóság munkatársai takarítottak fel. Azóta a két járművet trélerrel elszállították a helyszínről, így nem képeznek akadályt.