Durva: takarított a házában, aztán hirtelen talált egy kézigránátot

Nem mindennapi meglepetés fogadta azt a Kapronca-Kőrös megyében élő családfőt, aki háza takarítása közben három kézigránátot is talált. A megdöbbentő eset mindössze 40 kilométerre történt Somogy vármegye határától, a horvátországi Kőrös települése mellett.

Többek között három kézigránát is előkerült.

Forrás: Kapronca-Kőrös Megyei Rendőr-főkapitányság

2025. szeptember 28-án érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy egy lakos veszélyes robbanóanyagokat, kézigránátokat talált saját otthonában.

A vasárnapi takarítás közben talált:

3 kézigránátot,

három méter detonáló gyutacsot,

0,5 méter lassú égésű gyutacsot,

0,3 kilogramm robbanóanyagot,

és 0,4 kilogramm lőpor töltetet.

Ezek mellett még egyéb eszközök is előkerültek, amelyek mindegyikét lefoglalták a tűzszerészek. A lakos ezzel csatlakozott a horvátországi „Kevesebb fegyver – kevesebb tragédia” akcióhoz, amely során a veszélyes lőszereket, fegyvereket és robbanóanyagokat a civil lakosság átadhatja a hatóságoknak.

Még júniusban írtunk hasonló esetről, akkor Kaposvár belvárosában került elő TNT, és az információink szerint több lőszer is.