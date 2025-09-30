1 órája
Durva: takarított a házában, aztán hirtelen talált egy kézigránátot
Gyanútlanul takarította otthonát egy horvát család, amikor legnagyobb megdöbbenésükre több robbanóanyagot is találtak a házukban. Egyebek mellett lőport, gyutacsokat és kézigránátot is lefoglalt a rendőrség a helyszínen.
Nem mindennapi meglepetés fogadta azt a Kapronca-Kőrös megyében élő családfőt, aki háza takarítása közben három kézigránátot is talált. A megdöbbentő eset mindössze 40 kilométerre történt Somogy vármegye határától, a horvátországi Kőrös települése mellett.
2025. szeptember 28-án érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy egy lakos veszélyes robbanóanyagokat, kézigránátokat talált saját otthonában.
A vasárnapi takarítás közben talált:
- 3 kézigránátot,
- három méter detonáló gyutacsot,
- 0,5 méter lassú égésű gyutacsot,
- 0,3 kilogramm robbanóanyagot,
- és 0,4 kilogramm lőpor töltetet.
Ezek mellett még egyéb eszközök is előkerültek, amelyek mindegyikét lefoglalták a tűzszerészek. A lakos ezzel csatlakozott a horvátországi „Kevesebb fegyver – kevesebb tragédia” akcióhoz, amely során a veszélyes lőszereket, fegyvereket és robbanóanyagokat a civil lakosság átadhatja a hatóságoknak.
Még júniusban írtunk hasonló esetről, akkor Kaposvár belvárosában került elő TNT, és az információink szerint több lőszer is.