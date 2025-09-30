szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes robbanóanyagok

23 perce

Durva: takarított a házában, aztán hirtelen talált egy kézigránátot

Címkék#lőpor#Horvátország#rendőrség#kézigránát#fegyver#robbanóanyag

Gyanútlanul takarította otthonát egy horvát család, amikor legnagyobb megdöbbenésükre több robbanóanyagot is találtak a házukban. Egyebek mellett lőport, gyutacsokat és kézigránátot is lefoglalt a rendőrség a helyszínen.

Sonline.hu

Nem mindennapi meglepetés fogadta azt a Kapronca-Kőrös megyében élő családfőt, aki háza takarítása közben három kézigránátot is talált. A megdöbbentő eset mindössze 40 kilométerre történt Somogy vármegye határától, a horvátországi Kőrös települése mellett.

Többek között három kézigránát is előkerült.
Többek között három kézigránát is előkerült.
Forrás: Kapronca-Kőrös Megyei Rendőr-főkapitányság

2025. szeptember 28-án érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy egy lakos veszélyes robbanóanyagokat, kézigránátokat talált saját otthonában. 

A vasárnapi takarítás közben talált:

  • 3 kézigránátot,
  • három méter detonáló gyutacsot, 
  • 0,5 méter lassú égésű gyutacsot, 
  • 0,3 kilogramm robbanóanyagot, 
  • és 0,4 kilogramm lőpor töltetet.

Ezek mellett még egyéb eszközök is előkerültek, amelyek mindegyikét lefoglalták a tűzszerészek. A lakos ezzel csatlakozott a horvátországi „Kevesebb fegyver – kevesebb tragédia” akcióhoz, amely során a veszélyes lőszereket, fegyvereket és robbanóanyagokat a civil lakosság átadhatja a hatóságoknak.

Még júniusban írtunk hasonló esetről, akkor Kaposvár belvárosában került elő TNT, és az információink szerint több lőszer is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu