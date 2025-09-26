szeptember 26., péntek

Durva szakítás

1 órája

Kíméletlen szakítás: elhozta a cuccait a barátnőjétől, de előtte szó nélkül összeverte

Címkék#barátnő#ház#rendőrkapitányság

Kovács Gábor László

Egy 20 éves férfi szeptember 23-án délután volt barátnője patosfai otthonához ment, hogy szakításukat követően a nála maradt holmiját elhozza. A házba belépve minden szóváltás nélkül többször megütötte és megrúgta a 19 éves lányt. A sértett a bántalmazástól csupán a szerencsének köszönhetően 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, közölték a rendőrök.

Az egyenruhások a bántalmazót másnap elfogták, és a barcsi rendőrkapitányságra állították elő. A nyomozók súlyos testi sértés kísérletének bűntette miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

 

