Kiürítették a fonyódi iskolát, nem hiszed el, mit találtak az iskola szekrényében

A megtalált tárgyak jellege miatt az iskola vezetése haladéktalanul értesítette a hatóságokat, és megkezdődtek a szükséges biztonsági intézkedések. Az épületet a hatósági eljárás idejére kiürítették, a diákokat pedig biztonságos körülmények között helyezték el a város sportcsarnokában.

Kiürítették a fonyódi Mátyás Király gimnáziumot

Forrás: Fonyód Média

A rendőrség megerősítette, hogy az iskola egyik szekrényében lőszereket találtak. Amíg a tűzszerészek el nem szállítják azokat, az épületbe nem mehetnek vissza. Az eset körülményeit a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

Az iskola vezetése hangsúlyozta, hogy a diákok egyetlen pillanatig sem voltak veszélyben, sem az esemény idején, sem azt követően.