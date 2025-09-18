szeptember 18., csütörtök

Vészhelyzet

1 órája

Kiürítették a fonyódi iskolát, nem hiszed el, mit találtak az iskola szekrényében

Kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét csütörtökön délelőtt. Biztonsági okokból döntöttek így, mert olyan eszközöket találtak, amelyeket a feltételezések szerint az 1970–1980-as években használtak a honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében.

Bodor Nikolett

A megtalált tárgyak jellege miatt az iskola vezetése haladéktalanul értesítette a hatóságokat, és megkezdődtek a szükséges biztonsági intézkedések. Az épületet a hatósági eljárás idejére kiürítették, a diákokat pedig biztonságos körülmények között helyezték el a város sportcsarnokában.

Kiürítették a fonyódi Mátyás Király gimnáziumot
Forrás: Fonyód Média 

A rendőrség megerősítette, hogy az iskola egyik szekrényében lőszereket találtak. Amíg a tűzszerészek el nem szállítják azokat, az épületbe nem mehetnek vissza. Az eset körülményeit a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

Az iskola vezetése hangsúlyozta, hogy a diákok egyetlen pillanatig sem voltak veszélyben, sem az esemény idején, sem azt követően.

 

