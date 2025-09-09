Hihetetlen! Amíg kórházban ápolták a férfit, hajléktalanok vertek tanyát a házában

Amíg a ház tulajdonosát kórházban ápolták, hajléktalanok törtek be és használták az épületet A negyvenes éveiben járó férfival és három társa a sértett kórházi tartózkodását kihasználva engedély nélkül mentek be a házába.

A házigazda 2023 őszén megsajnálta a rendezetlen életvitelű férfit, akinek megengedte, hogy alkalmanként a sértett Kaposváron található házában aludjon, illetve a hozzá hasonlóan nehéz helyzetben lévő társait is oda hívja, hogy tisztálkodni tudjanak. A tulaj ugyanakkor kulcsot nem adott, illetve azt sem engedte meg neki, hogy a távollétében az ingatlanba menjen. A sértett egészségi állapota később megromlott és kórházba került, ezért Budapesten lakó testvére, aki fele részben szintén tulajdonosa volt az ingatlannak, a zárakat lecseréltette, hogy oda illetéktelen ne járhasson be.

A hívatlan vendég ennek ellenére 2023 decemberében a sértett távollétét kihasználva a hátsó konyha ablakát betörte, majd bemászott a házba, a fűtést feltekerte, és ott töltötte az éjszakát. Néhány nappal később három társával együtt újra megjelent a háznál, ahová ismét rongálással jutott be úgy, hogy a redőnyt leszakította, majd az általa korábban betört ablakon keresztül társaival bemászott. Mindezt látta az egyik szomszéd, és kihívta a rendőröket, akik a négy férfit a ház konyhájában elfogták és előállították.

A Kaposvári Járási Ügyészség folytatólagosan, erőszakkal és csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a történtek miatt. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a visszaesőnek minősülő férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás, míg három társával szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.