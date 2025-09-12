szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyomozás

1 órája

Lökdösődés, fenyegetőzés: nyomozást indítottak a somogyi rendőrök a kötcsei balhé miatt

Címkék#Császár Attila#A kötcsei balhé utóélete#rendőrök kötcsei

Az M1 tudósítóját és egy helyi családot ért inzultus. Nyomozást indítottak a somogyi rendőrök a kötcsei balhé miatt.

Császár Attila és a közmédia stábjának felakasztására buzdítottak vasárnap a kötcsei pikniken magukról megfeledkezett tiszás szimpatizánsok. Egy két kisgyermekével arra járó kötcsei édesanya békítőleg igyekezett fellépni, s lincshangulatban őt is körbeállták. Császár Attila és a közben a helyszínre siető apuka próbálta távol tartani a fenyegetőzőket, ekkor lökdösődést tört ki, és egy kisgyermek is a földre esett, és sírva fakadt. 

Császár Attila Kötcse után a siófoki kapitányságon járt
Császár Attila Kötcse után a siófoki kapitányságon járt

A kötcsei balhé utóélete

A közmédia is hallatta a hangját a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda. A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezte: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő a történtek után azt írta, hogy „a mai napon csoportos garázdaság bűncselekménye miatt, feljelentést teszek a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt!” Orbán Viktor is reagált, ő egy videót tett közzé azzal, hogy „kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!” A Tisza elhatárolódott a történtektől, jelezték, hogy „az illetők nem a Tisza szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen van, ezt maguk a rendőrök jelezték, amikor szóltak a rendezőinknek. A rendezőink igyekeztek rendre utasítani őket”. 

Az eset kapcsán feljelentés érkezett a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, amely alapján csoportos garázdaság bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás indult, azonban annak részleteiről bővebb információt nem áll módukban adni, közölte a főkapitányság sajtószolgálata. Azóta Császár Attilát tanúként hallgatták ki a siófoki rendőrkapitányságon, erről ő maga posztolt.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu