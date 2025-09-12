Lökdösődés, fenyegetőzés: nyomozást indítottak a somogyi rendőrök a kötcsei balhé miatt

Császár Attila és a közmédia stábjának felakasztására buzdítottak vasárnap a kötcsei pikniken magukról megfeledkezett tiszás szimpatizánsok. Egy két kisgyermekével arra járó kötcsei édesanya békítőleg igyekezett fellépni, s lincshangulatban őt is körbeállták. Császár Attila és a közben a helyszínre siető apuka próbálta távol tartani a fenyegetőzőket, ekkor lökdösődést tört ki, és egy kisgyermek is a földre esett, és sírva fakadt.

Császár Attila Kötcse után a siófoki kapitányságon járt

A kötcsei balhé utóélete

A közmédia is hallatta a hangját a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda. A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezte: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő a történtek után azt írta, hogy „a mai napon csoportos garázdaság bűncselekménye miatt, feljelentést teszek a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt!” Orbán Viktor is reagált, ő egy videót tett közzé azzal, hogy „kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!” A Tisza elhatárolódott a történtektől, jelezték, hogy „az illetők nem a Tisza szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen van, ezt maguk a rendőrök jelezték, amikor szóltak a rendezőinknek. A rendezőink igyekeztek rendre utasítani őket”.

Az eset kapcsán feljelentés érkezett a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, amely alapján csoportos garázdaság bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás indult, azonban annak részleteiről bővebb információt nem áll módukban adni, közölte a főkapitányság sajtószolgálata. Azóta Császár Attilát tanúként hallgatták ki a siófoki rendőrkapitányságon, erről ő maga posztolt.