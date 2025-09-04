szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Találkozó

1 órája

A TEK is ott lesz Kötcsén a hétvégén

Címkék#TEK#kötcsei piknik#rendőrség

A Terrorelhárítási Központ javában készül a vasárnapi kötcsei találkozóra. Orbán Viktor és Magyar Péter mellett a TEK is ott lesz a kötcsei találkozón.

Kovács Gábor László

A Terrorelhárítási Központ korlátozásokat rendelt el a jogszabályban meghatározott védett személy tartózkodásának nyílt rendőri biztosítása idejére 2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig a kötcsei találkozónak otthont adó településen.

Kötcsei találkozó, tek útvonala
Kötcsei találkozó miatt ezen az útvonalon lesz jelen a TEK Fotó: police.hu 

A TEK is kiszáll a kötcsei találkozó helyszínére

A rendőrség a megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.

A rendőrök a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak. A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

Felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások a helyben lakókat is érintik, a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd tőlük. A településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható, ami a közlekedőket is akadályozhatja. 


 

 

