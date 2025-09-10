Súlyos baleset: gyereket tartott a karjában, amikor elütötte egy drogos sofőr

Egy személy súlyosan, egy gyermek pedig könnyebben sérült meg abban a közlekedési balesetben, amely a horvátországi Pozsegában, a Szentháromság téren történt, mindössze 55 kilométerre Somogy vármegye határától. A baleset idején a tér a város döntése alapján ideiglenesen le volt zárva a forgalom elől.

A rendőrség közlése szerint a közlekedési baleset délután 16:45-kor történt a baleset.

Fotó: Jaromir Chalabala / Forrás: Shutterstock

Hogy történt a közlekedési baleset?

A rendőrségi helyszínelés után a horvát sajtó arról számolt be, hogy a 28 éves sofőr hátramenetbe kapcsolt anélkül, hogy meggyőződött volna a manőver biztonságosságáról. A tolató jármű hátuljával elütött egy gyalogost, aki ráadásul egy gyermeket tartott a karjában, őket azonnal kórházba szállították. Az orvosok megállapították, hogy a 61 éves férfi súlyosan, míg a kisgyermek csak könnyebben sérült meg.

A sofőr ugyan nem fogyasztott alkoholt, de a drogtesztje pozitív lett. A férfi ellen büntetőeljárás indult közúti baleset gondatlan okozása miatt.

Sajnos az ilyen és ehhez hasonló szerencsétlenségek Somogyban sem ritkák. Augusztus végén írtunk arról, hogy 2025-ben megyénkben eddig 300-an sérültek meg balesetekben. Ezeknek az eseteknek csaknem 7%-át olyan sofőrök okozták, akik valamilyen pszichoaktív szer hatása alatt álltak.