Óriási pusztítás

1 órája

Brutális baleset - lerombolt mindent maga előtt az ittas sofőr

Hajnalban nem akármilyen ámokfutásra ébredhettek a horvátországi Szlatina település lakói. A Somogy vármegye határától mindössze 16 kilométerre fekvő község békés reggelét egy ittas sofőr zavarta meg, aki autójával mindent lerombolt maga előtt.

Szeptember 13-án egy 36 éves férfi ittas állapotban okozott közlekedési balesetet, amikor elvesztette uralmát járműve felett és szó szerint mindent letarolt, ami az útjába került.

Ittas férfi okozott közlekedési balesetet Horvátországban.
Hogy történt a közlekedési baleset?

A sofőr, mivel nem a kijelölt forgalmi sáv közepén haladt, kerekeivel elérte az útpadkát és elvesztette uralmát a jármű felett. A füves útra sodródva kidöntötte az előtte lévő közlekedési táblákat, majd egy betonhídnak ütközött. Ekkor a jármű megpördült, és egy útcsatornába sodródott. Ezután a következő közúti hídnak is nekiütközött, aminek következtében a jármű bal oldala a levegőbe emelkedett, majd a kocsi a tetejére borult. Egészen addig csúszott, amíg egy családi ház előtt parkoló teherautó bal hátsó részének neki nem csapódott. Ezzel azonban még koránt sem ért véget a károkozás, hiszen az eltalált teherautó az ütközés miatt nekicsúszott a közeli családi háznak. 

A horvát sajtóértesülések szerint a 36 éves férfi súlyosan megsérült, a baleset után egyből a Verőcei Általános Kórházba szállították, ahol vér‑ és vizeletmintákat vettek tőle. Az autó teljesen összetört, így a rendszámtábláját visszavonták. Minden bizonnyal az ittas sofőrnek sokáig nem fájhat a feje amiatt, hogy mikor ül ismét a volán mögé, hiszen a szerencsétlenség után 2,56 %-os alkoholszintet mértek nála, így hosszas időre elbúcsúzhat jogosítványától.

Sajnos Somogy vármegyében is előfordulnak olyan balesetek, amelyeket tudatmódosító szer hatása alatt álló sofőrök követnek el. Éppen ezért a Balatonnál a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel végzett átfogó közúti ellenőrzést nemrég.

 

