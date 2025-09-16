Brutális baleset - lerombolt mindent maga előtt az ittas sofőr

Szeptember 13-án egy 36 éves férfi ittas állapotban okozott közlekedési balesetet, amikor elvesztette uralmát járműve felett és szó szerint mindent letarolt, ami az útjába került.

Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Forrás: Shutterstock

Hogy történt a közlekedési baleset?

A sofőr, mivel nem a kijelölt forgalmi sáv közepén haladt, kerekeivel elérte az útpadkát és elvesztette uralmát a jármű felett. A füves útra sodródva kidöntötte az előtte lévő közlekedési táblákat, majd egy betonhídnak ütközött. Ekkor a jármű megpördült, és egy útcsatornába sodródott. Ezután a következő közúti hídnak is nekiütközött, aminek következtében a jármű bal oldala a levegőbe emelkedett, majd a kocsi a tetejére borult. Egészen addig csúszott, amíg egy családi ház előtt parkoló teherautó bal hátsó részének neki nem csapódott. Ezzel azonban még koránt sem ért véget a károkozás, hiszen az eltalált teherautó az ütközés miatt nekicsúszott a közeli családi háznak.

A horvát sajtóértesülések szerint a 36 éves férfi súlyosan megsérült, a baleset után egyből a Verőcei Általános Kórházba szállították, ahol vér‑ és vizeletmintákat vettek tőle. Az autó teljesen összetört, így a rendszámtábláját visszavonták. Minden bizonnyal az ittas sofőrnek sokáig nem fájhat a feje amiatt, hogy mikor ül ismét a volán mögé, hiszen a szerencsétlenség után 2,56 %-os alkoholszintet mértek nála, így hosszas időre elbúcsúzhat jogosítványától.

Sajnos Somogy vármegyében is előfordulnak olyan balesetek, amelyeket tudatmódosító szer hatása alatt álló sofőrök követnek el. Éppen ezért a Balatonnál a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel végzett átfogó közúti ellenőrzést nemrég.