Ezért nem érdemes megspórolni az ügyvédi okiratot - ezt Barcs környékén már jól tudják

A hamis lakcímbejelentő előtörténete az, hogy egy Barcs melletti faluban élő középkorú nő egy idős osztrák férfitől szóbeli megállapodás alapján megvásárolt egy ingatlant, a vételárat ki is fizette, azonban az adásvételről nem készítettek okiratot, így a ház ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa továbbra is az osztrák férfi maradt.

Hamisan töltötte ki a lakcímbejelentőt a vevő

Fotóillusztráció: MW

Hamis lakcímbejelentőt töltött ki

Az eladó a vételár kifizetését követően hazament Ausztriába és ott váratlanul meghalt. A vevő hosszú időn keresztül, rokonok és a diplomáciai külképviselet útján is próbálta felvenni a kapcsolatot az osztrák férfival, ami nem vezetett eredményre, ezért a házat végül felújította és a gyermekeivel beköltözött.

Azért, hogy a lakcímváltozást be tudja jelenteni, az elhunyt osztrák férfi helyett kitöltötte és aláírta a lakcímbejelentő lapon a szállásadó rovatot, majd a hamis okiratot az ügyintézőnek átadva felhasználta.

A Kaposvári Járási Ügyészség barcsi kirendeltsége hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó nő ellen.Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűnösségét beismerő vádlott ellen próbára bocsátást indítványozott.