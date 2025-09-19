szeptember 19., péntek

Fura eset

2 órája

Ezért nem érdemes megspórolni az ügyvédi okiratot - ezt Barcs környékén már jól tudják

Címkék#vételár#ház#okirat

Cifra eset történt Barcs közelében egy ingatlan adásvételnél, vádat emelt az ügyészség a történtek miatt. Hamis lakcímbejelentőt töltött ki a házvásárló, mert meghalt az eladó.

Kovács Gábor László

A hamis lakcímbejelentő előtörténete az, hogy egy Barcs melletti faluban élő középkorú nő egy idős osztrák férfitől szóbeli megállapodás alapján megvásárolt egy ingatlant, a vételárat ki is fizette, azonban az adásvételről nem készítettek okiratot, így a ház ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa továbbra is az osztrák férfi maradt. 

hamis lakcímbejelentőt töltött ki
Hamisan töltötte ki a lakcímbejelentőt a vevő
Fotóillusztráció: MW

Hamis lakcímbejelentőt töltött ki 

Az eladó a vételár kifizetését követően hazament Ausztriába és ott váratlanul meghalt. A vevő hosszú időn keresztül, rokonok és a diplomáciai külképviselet útján is próbálta felvenni a kapcsolatot az osztrák férfival, ami nem vezetett eredményre, ezért a házat végül felújította és a gyermekeivel beköltözött. 
Azért, hogy a lakcímváltozást be tudja jelenteni, az elhunyt osztrák férfi helyett kitöltötte és aláírta a lakcímbejelentő lapon a szállásadó rovatot, majd a hamis okiratot az ügyintézőnek átadva felhasználta. 
A Kaposvári Járási Ügyészség barcsi kirendeltsége hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó nő ellen.Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűnösségét beismerő vádlott ellen próbára bocsátást indítványozott.

 

