Lángok csaptak fel Kaposváron a Körte utcában

Információink szerint egy 30 négyzetméteres épület tetőszerkezete gyulladt ki, erősítette meg Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A helyszínre két gépjárműfecskendő és egy vízszállító vonult ki, a tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat.

A rendelkezésre álló információink szerint személyi sérülés nem történt.