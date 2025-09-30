Tűz
1 órája
Lángok csaptak fel Kaposváron a Körte utcában
Lángok csaptak fel Kaposváron, a Körte utcában kedd délután.
Fotónk illusztráció!
Forrás: Facebook/Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület
Információink szerint egy 30 négyzetméteres épület tetőszerkezete gyulladt ki, erősítette meg Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A helyszínre két gépjárműfecskendő és egy vízszállító vonult ki, a tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat.
A rendelkezésre álló információink szerint személyi sérülés nem történt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre