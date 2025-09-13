Lángokba borult egy mikei családi ház

A tűz átterjedt a villanyóra feletti gerendára is, ezért a kadarkúti önkormányzati tűzoltók megbontották az épület tűzzel érintett részét, majd eloltották a még izzó részeket. A ház három lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött.

Eloltották a lángokat a tűzoltók

Fotó: Kadarkút ÖTP

Borítóképünk illusztráció!