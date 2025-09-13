Tűzeset
3 órája
Lángokba borult egy mikei családi ház
Kiégett a villanyóra csütörtök este egy mikei családi háznál, a József Attila téren – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tűz átterjedt a villanyóra feletti gerendára is, ezért a kadarkúti önkormányzati tűzoltók megbontották az épület tűzzel érintett részét, majd eloltották a még izzó részeket. A ház három lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött.
