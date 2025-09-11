szeptember 11., csütörtök

Lángra kapott a Somogyhegyi út Kaposváron

Címkék#kaposvári#Somogyhegyi út#hulladék#láng

Kaposváron a Somogyhegyi úton kedden reggel egy nagyobb halom háztartási hulladék gyulladt ki egy lakatlan épület udvarán, amelynek füstje és bűze megriasztotta a környék lakóit.

Bodor Nikolett
Lángra kapott a Somogyhegyi út Kaposváron

Fotó: Vendel Lajos

A helyszínre érkező kaposvári hivatásos tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, majd alaposan átvizsgálták a területet, hogy biztosan eloltsák az izzó parazsakat és megakadályozzák a tüzet további terjedését.

Fontos hangsúlyozni, hogy a háztartási hulladék égetése tilos, mivel az ebből származó füst mérgező anyagokat juttat a levegőbe, amelyek hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhatnak, például rákot, szívinfarktust vagy agyvérzést.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartania, és a hulladék kezelése csak a megfelelő, engedélyezett módokon történhet.

 

