Lángra kapott a Somogyhegyi út Kaposváron

A helyszínre érkező kaposvári hivatásos tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, majd alaposan átvizsgálták a területet, hogy biztosan eloltsák az izzó parazsakat és megakadályozzák a tüzet további terjedését.

Fontos hangsúlyozni, hogy a háztartási hulladék égetése tilos, mivel az ebből származó füst mérgező anyagokat juttat a levegőbe, amelyek hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhatnak, például rákot, szívinfarktust vagy agyvérzést.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartania, és a hulladék kezelése csak a megfelelő, engedélyezett módokon történhet.