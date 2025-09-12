szeptember 12., péntek

Rodeózó kaminosokra vadásztak a somogyi rendőrök az M7-esen

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#m7#autópálya

Megbüntették, aki nem tartotta be a követési távolságot. Szabálytalan teherautósofőrökre vadásztak a somogyi rendőrök az M7-esen.

Kovács Gábor László

Összehangolt ellenőrzés tartottak a rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán, az előzési tilalom érvényre juttatása és a követési távolság betartatása volt a fő cél.

Teherautók az M7-esen
Teherautósofőrökre vadásztak a rendőrök az M7-esen

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai szeptember 11-én közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult.

Az ellenőrzés alatt a rendőröknek összesen 30 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük.

Felhívják a járművezetők figyelmét arra, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között a 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Előzési tilalom esetén ezen járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson. 

 

