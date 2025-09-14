Félelmetes baleset Lengyeltótinál: az utasok csodával határos módon sértetlenül megúszták

Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd az árokba borult, ahol fejjel lefelé állt meg. Információink szerint a járműben ketten utaztak, akik a balesetet követően saját erejükből ki tudtak szállni az autóból, így személyi sérülés nem történt.

A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik a társhatóságokkal együttműködve láttak munkához. Az egységek a műszaki mentés során biztosították a területet, és gondoskodtak arról, hogy a forgalom minél hamarabb zavartalanul helyreállhasson.

Az érintett útszakaszon jelenleg irányítás mellett, váltakozva egy sávon halad a forgalom, ami torlódást okoz a környéken közlekedők számára.