Baleset

2 órája

Félelmetes baleset Lengyeltótinál: az utasok csodával határos módon sértetlenül megúszták

Címkék#balatonboglári#Lengyeltótiban#autó

Közlekedési baleset történt szombaton a 6701-es úton, Lengyeltóti közelében, a 41-es kilométerszelvénynél.

Sonline.hu
Képünk illusztráció!

Fotó: TACrafts

Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd az árokba borult, ahol fejjel lefelé állt meg. Információink szerint a járműben ketten utaztak, akik a balesetet követően saját erejükből ki tudtak szállni az autóból, így személyi sérülés nem történt.

A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik a társhatóságokkal együttműködve láttak munkához. Az egységek a műszaki mentés során biztosították a területet, és gondoskodtak arról, hogy a forgalom minél hamarabb zavartalanul helyreállhasson.

Az érintett útszakaszon jelenleg irányítás mellett, váltakozva egy sávon halad a forgalom, ami torlódást okoz a környéken közlekedők számára. 

A hatóságok kérik az arra haladó autósokat, hogy fokozott figyelemmel, türelemmel közelítsék meg a helyszínt!

 

 

